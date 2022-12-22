К примеру, использование массивной многофункциональной мебели в маленьком помещении может сделать его более функциональным. А соблюдение только одного стиля сделает жилище скучным.

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Собрали 5 главных предупреждений, которых следует избегать во время ремонта.

Предубеждения 1. Нужно покупать только традиционный набор мебели



Купите вещи, которые вам действительно нужны / Фото Unsplash

Есть традиционный список вещей, необходимых в каждой квартире. Но на самом деле здесь все индивидуально. Для проживающих соло нет необходимости тратиться на большой кухонный стол. Людям, которые обожают ванну, не стоит зацикливаться на идее душа, чтобы сэкономить место и средства.

Создайте пространство, которое соответствует настоящему стилю жизни, а не его фантастической версии. Вы не обязаны думать о гостевой спальне, если вам критично нужен гардероб с полками для обуви и места для хранения вещей,

– подчеркивает эксперт по дизайну Элеонор Кординг-Бут.

Предубеждения 2. Предметы декора должны быть из одной эпохи

Этот консервативный тезис напоминает о правилах не совмещать золото с серебром и всегда подбирать сумочку в тон обуви. К счастью, мир моды переосмыслил это и пошел навстречу экспериментам.



Соединяйте мебель из разных эпох / Фото Unsplash

Мир дизайна несколько отстает в этом аспекте и до сих пор множество владельцев жилья боятся эклектики.

"Нет причин соблюдать определенную "эпоху" при оформлении интерьера", – говорит основательница интернет-магазина товаров для дома Лора Джексон. Женщина добавляет, что ее собственный дом наполнен предметами декора как с "шестидесятых", так и "нулевых" годов и призывает следовать ее примеру.

Предубеждения 3. Не стоит сочетать комплементарные цвета



Сочетайте контрастные цвета / Фото John Lewis

Опасаясь создать слишком контрастный интерьер большинство людей предпочитает однотонное оформление больших площадей в нейтральных тонах. Однако цвета, расположенные на противоположных сторонах цветового круга, могут выглядеть гораздо интереснее и энергичнее. Потому, если вам проелись минималистические белоснежные стенки, смело экспериментируйте с цветом.

Предубеждения 4. Новая вещь – совершенный элемент, не требующий дополнительной работы

Часто владельцы месяцами выбирают идеальную мебель или декор для дома. Однако мало кто учитывает, что масс-маркет не предлагает кастомизированные изделия, а над интерьером "из каталога" часто работает не один дизайнер, а вся творческая команда дорабатывает приобретенное после покупки.



Покрасьте новоприобретенную вещь, если это поможет создать интересную композицию / Фото Vogue

Поэтому, если вы не можете найти идеального решения, вдохните жизнь в то, что есть: покрасьте вещь в другой цвет, измените обшивку, расширьте практичность, добавив необходимые вам функции.

Предубеждения 5. Этого не было в подборке трендов

Совершая большие покупки, думайте прежде всего о функциональности. Дизайнер Анисса Кермиш напоминает, что вы живете в доме, а не в выставочном зале. Поэтому, покупая диван, не забывайте о том, что на нем должно быть удобно. А все остальные параметры – только приложение.



Не думайте о том, что скажут другие / Фото Unsplash