Какие изменения произойдут на рынке коворкингов после окончания карантина

По данным отчета IWG, 65% владельцев бизнеса заинтересованы в гибких пространствах для работы. Респонденты отметили, что это позволяет снизить капитальные, операционные расходы, а также свести к минимуму риски.

Опираясь на этот опрос, можно спрогнозировать, что рынок коворкингов и гибких офисных пространств в Украине продолжит расти.

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Коворкинг в Украине: перспективы развития

Почти 40% владельцев гибких пространств отметили, что планируют расширение в Киеве или за его пределами, несмотря на ситуацию с COVID-19.

71,5% работников, которые пользовались коворкингом в пандемию, планируют возвращаться к работе в гибких офисах и дальше. К тому же более половины (54,9%) удаленных работников, ранее не пользовавшихся коворкингом, заявили, что будут рассматривать возможность присоединения к таким пространствам в рамках отдаленной работы в будущем.

Кроме того, большинство работников рассматривают гибридный формат работы, поскольку это повышает шансы на производительность и эффективность рабочего процесса.

Также каждый второй работник рассматривает возможность частично или полностью изменить формат работы на удаленный. Однако при этом респонденты отмечают необходимость совместных встреч для поддержке командного духа. Для этого используют почасовую или дневную аренду коворкингов.

Спрос на коворкинги в Украине и дальше будет расти / Фото Unsplash

"В Украине в начале июля 2021 года показатель заполняемости коворкингов составил более 70%. В первом полугодии этого года общее предложение коворкингов в Киеве составило 96 тысяч метров квадратных. Это на 11% больше, чем за первое полугодие 2020 года и составляет 4,9% общего объема офисных площадей на рынке", – говорится в отчете Colliers International.

Коворкинги привлекают работников из новых сфер

Гибкие офисы с комплексным обслуживанием пользуются наибольшим спросом в сфере информационных технологий, бизнесов и креативных индустрий. Средний возраст резидентов от 25 до 44 лет, большинство работают отдаленно как предприниматели и консультанты.

Новой тенденцией является спрос со стороны государственных учреждений. Руководители организаций подчеркнули, что таким образом стремятся повысить эффективность и мотивацию к работе среди сотрудников.