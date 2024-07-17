Какие устройства нужно всегда выключать из розетки, когда уезжаете из дома

Определенную бытовую технику следует выключать из розетки, если едете из дома. А обязательно это следует делать тогда, когда это длительный отдых или командировка.

Эксперты говорят, что есть устройства, которые продолжают потреблять электроэнергию, даже если они выключены. Это те девайсы, которые остаются в розетке на длительное время. Их еще называют "устройствами-вампирами" или "фантомным питанием".

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Включенные в розетку приборы также могут стать причинами пожара в доме. Поэтому выключать их действительно необходимо и для собственной безопасности.

Настольная техника

Если вы регулярно используете кофеварку, то отсоединять ее не нужно. Но если идете или уезжаете из дома надолго, то вытащите устройство из розетки.

То же касается микроволновых, электрических чайников, тостеров и другой мелкой техники.

"Эти приборы продолжают потреблять электроэнергию, даже если они выключены, и их иногда называют "устройствами-вампирами", – отметил Ян Палмер-Смит, эксперт по ремонту бытовой техники

Стиральные и посудомоечные машины

Крупная бытовая техника, например, стиральные и посудомоечные машины также следует отсоединять от сети перед отпуском.

Такие приборы, как стиральные и посудомоечные машины, потребляют много энергии из-за потребности в воде. Они потребляют больше энергии, чем другие в режиме ожидания, поскольку им нужно быть готовыми мгновенно нагревать воду при необходимости,

– говорит Палмер-Смит.

На самом деле, когда уезжаете из дома на несколько дней, лучше выключить и водоснабжение.

Электрические печи

Специалисты советуют перед отъездом выключать плиту из розетки, чтобы также минимизировать риск неисправности электричества.

Вам следует выключить и отсоединить все ненужные электроприборы не только для того, чтобы сэкономить деньги, но и чтобы уменьшить риск возникновения пожара из-за неисправности электричества",

– советует специалист.

Есть приборы, которые не следует выключать из розетки. И это, прогнозируемо, холодильник и морозильная камера.