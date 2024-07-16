Ясмин опубликовала в тиктоке видео, на котором можно увидеть, что грязь накопилась везде. Она показала процесс уборки и блестящий результат, который поразил всех.

Обратите внимание Британка купила "худший дом на улице", а теперь его невозможно узнать: вот фото

Женщина так убрала ванную, "как будто сделала ремонт"

Ясмин призналась, что чувствовала себя "подавленной", когда взялась за эту работу. Но она понимала, что когда справится, то результат будет удивительным. И когда женщина завершила уборку, то была очень довольна результатом. Она сказала, что "невероятно гордится собой".

Ясмин тщательно отмыла пол и стены из плитки, прочистив каждый промежуток. Также она отчистила душ, раковину и туалет до блеска. Для этого уборщица использовала четыре вида средств и одну бутылку отбеливателя.

Как профессиональная уборщица отмыла ванную до блеска: видео

Один комментаторов сравнил состояние ванной комнаты до и после уборки с кадрами из фильма "Пила". Ясмин, прочитав такие "забавные" комментарии призвала пользователей не осуждать ее клиентку. Она сама воспитывает двоих детей, поэтому нет времени на уборку.

Вы не поверите мне, но в этой ванной комнате, несмотря на всю грязь, не было неприятного запаха,

– добавила Ясмин.

Большинство пользователей хвалили профессиональную уборщицу, потому что были поражены результатом:

Вы очень хорошо относитесь к работе, очень хорошо убрали изнутри, что нечасто встретишь в наше время;

Представьте, какое облегчение почувствовала мама после этого. Молодец;

Там как будто сделали свежий ремонт ;

; У тебя большая душа и золотые руки!

Видео Ясмины собрало более 8 миллионов просмотров и около 660 тысяч лайков.