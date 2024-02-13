Трендовые напольные покрытия 2024: запомните эти материалы и узоры, если планируете ремонт

Существует очень много стилей пола, начиная от классических вариантов, которые всегда в тренде, завершая более экспериментальными, которые создают яркий и игривый вид. Узнайте, какие виды эксперты советуют выбирать именно в 2024 году.

Напольное покрытие является одним из важнейших элементов дизайна любого жилья. Пол не только должен быть практичным, чтобы выдержать интенсивные ежедневные шаги, но и стильным и изысканным, чтобы задать тон зальной атмосфере. Вот три тренда напольных покрытий, которые станут очень популярными в течение 2024-го.

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Мозаичная плитка с геометрическим рисунком

Ванная комната с геометрическим мозаичным полом / Фото Catherine Ebert Interiors

Узорчатый пол был очень популярным в течение последних нескольких лет, поэтому дизайнеры ожидают, что такая тенденция сохранится и в 2024 году. Именно мозаичная плитка с геометрическими узорами оживляет пространство в помещениях, где вы не можете использовать интересный ковер, например в ванной.

Паркет в стиле ар-деко

Паркетный пол в традиционной гостиной / Фото Havwoods

Паркет – это вневременной материал, который создает ощущение величия, особенно в больших открытых помещениях, например пол в гостиной. Дизайнеры ожидают, что этот стиль деревянного пола будет в дальнейшем популярным в течение 2024 года из-за его широкой популярности.

Деревенское дерево

Прихожая фермерского дома с деревянным полом / Фото Purple Cherry Architects

Аутентичная обработка и сырье является ключевым трендом напольного покрытия этого года. Говорится, в частности, о дереве в деревенском стиле, что помогает создать минималистскую эстетику и прекрасно сочетаются с современной мебелью.