Підлогове покриття є одним з найважливіших елементів дизайну будь-якого житла. Підлога не лише має бути практичною, щоб витримати інтенсивні щоденні кроки, але й стильною та вишуканою, щоб задати тон зальній атмосфері. Ось три тренди підлогових покриттів, які стануть дуже популярними протягом 2024-го.

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Мозаїчна плитка з геометричним малюнком

Ванна кімната з геометричною мозаїчною підлогою / Фото Catherine Ebert Interiors

Візерункова підлога була дуже популярною протягом останніх кількох років, тому дизайнери очікують, що така тенденція збережеться й у 2024 році. Саме мозаїчна плитка з геометричними візерунками оживляє простір у приміщеннях, де ви не можете використати цікавий килим, як-от у ванній.

Паркет у стилі ар-деко

Паркетна підлога в традиційній вітальні / Фото Havwoods

Паркет – це позачасовий матеріал, який створює відчуття величі, особливо у великих відкритих приміщеннях, як-от підлога у вітальні. Дизайнери очікують, що цей стиль дерев'яної підлоги буде надалі популярним протягом 2024 року через його широку популярність.

Сільське дерево

Передпокій фермерського будинку з дерев'яною підлогою / Фото Purple Cherry Architects

Автентична обробка та сировина є ключовим трендом підлогового покриття цього року. Мовиться, зокрема, про дерево в сільському стилі, що допомагає створити мінімалістську естетику та чудово поєднуються із сучасними меблями.