Это подчеркнул общественный деятель, девелопер и депутат Львовского городского совета Назарий Бербека. При этом он отмечает, что в целом рынок недвижимости не претерпевает радикальных изменений.

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Как безопасно инвестировать в недвижимость

Сегодня, учитывая потенциальную угрозу прилетов в любой населенный пункт, сложно выделить безопасные районы для покупки жилья. Однако все же можно попытаться минимизировать риски.

В первую очередь выбирать ЖК, удаленный от объектов, которые могут стать потенциальной целью россиян. Лучший вариант – дома вблизи рекреационных зон (парков, лесов, озер, рек) с закрытой от посторонних придомовой территорией. Сейчас наиболее перспективны квартиры в западных регионах страны.

Другой фактор, на который стоит обратить внимание, – динамика строительства. Бербека отмечает, что лучше выбирать объект, строительную площадку, которая продолжает работать даже в условиях войны. Оптимальная строительная динамика, если за месяц готовность составляет 8 – 10%.

Для удачной реализации квартиры в будущем важно обращать внимание на другие факторы. В частности, безопасность комплекса и наличие у них подземных паркингов. Внимание также будет приковано к инклюзивности жилья и инфраструктуры.

Не менее важно узнать, планирует ли застройщик устанавливать солнечные панели или генераторы. Ведь запрос на автономию сегодня высок, как никогда.

Интересно, что 90% людей, которые могут уже сегодня приобрести жилье, выжидают готовых квартир, куда можно заселиться сразу после подписания сделки.