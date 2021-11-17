В каких регионах страны нарастили объемы строительства: список лидеров

11 регионов увеличили объемы строительных работ с начала года. Треть из общего объема занимает строительство новых зданий, в то время как более 40% – капитальный или текущий ремонт.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий. Собрали главные данные по объемам строительства в разных городах Украины.

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Объем строительной продукции вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты отмечают, что это признак стабилизации отрасли.

"Строительная отрасль продолжает демонстрировать стабильные показатели. За 9 месяцев этого года – с января по сентябрь – было выполнено строительных работ более чем на 149,1 миллиарда гривен. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,2 %", – отметила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

За этот период 11 регионов увеличили объемы строительных работ.

Лидерами стали:

Тернопольская область – на 54,2%;

Черкасская область – на 32,8%;

Одесская область – на 24%;

Ровенская область – на 23,3%.

Что строили

Лидером по наращиванию объемов строительства стала Тернопольская область / Фото "Доба"

По данным ведомства, индекс строительства инженерных сооружений составил 57,3%, жилых построек – 18%, нежилых – 24,7%.

В то же время доля нового строительства составила 33,1%, капитального и текущего ремонта – 41,3%, реконструкции и технического перевооружения – 25,6%.