Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Зібрали головні дані щодо обсягів будівництва у різних містах України.

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Обсяг будівельної продукції зріс на 3,2%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Експерти наголошують, що це ознака стабілізації галузі.

"Будівельна галузь продовжує демонструвати стабільні показники. За 9 місяців цього року – з січня до вересня – було виконано будівельних робіт на понад 149,1 мільярда гривень. Зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становило 103,2 %", – зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

За цей період 11 регіонів збільшили обсяги будівельних робіт.

Лідерами стали:

Тернопільська область – на 54,2%;

Черкаська область – на 32,8%;

Одеська область – на 24%;

Рівненська область – на 23,3%.

Що будували

Лідером за нарощуванням обсягів будівництва стала Тернопільська область / Фото "Доба"

За даними відомства, індекс будівництва інженерних споруд становив 57,3%, житлових будівель – 18%, нежитлових – 24,7%.

Водночас частка нового будівництва становила 33,1%, капітального та поточного ремонту – 41,3%, реконструкції та технічного переоснащення – 25,6%.