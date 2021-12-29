Каким будет налог на недвижимость в 2022 году: ГНС назвала новую ставку

Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2022 год" принят размер минимальной заработной платы и прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Рассказываем, как это отразится на размере налога на недвижимость.

Поскольку с нового года размер минимальной заработной платы составит 6500 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2 481 гривна, возрастет и размер ставок налога на недвижимое имущество.

Читайте Стоит ли покупать жилье в кредит без первого взноса: объяснение девелопера

Что известно о новой ставке

Общая ставка налога на недвижимое имущество в 2022 году составит 97,5 гривны за 1 квадратный метр базы налогообложения. Ставка предопределена Налоговым кодексом Украины, согласно которому она должна составлять не более 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

В ведомстве также подчеркнули, что она отличается от ставок на земельный участок.

, что налогом на недвижимость облагается площадь, находящаяся в собственности физического лица и превышающаядля квартиры, а также— для частного дома.

Раньше мы рассказывали о порядке уплаты налога на недвижимость. Так, уведомления о необходимости оплатить платеж должны приходить к 1 июля. С момента получения уведомления-решения налогоплательщик имеет 30 календарных дней, чтобы внести необходимую сумму. Если заплатить позже, дополнительно начисляется штраф в размере 10% суммы платежа. Если оплата просрочена более чем на 30 дней, штраф растет до 20% этой суммы.