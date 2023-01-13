В 2023 году Европу ожидает падение цен на жилье: прогноз S&P Global

Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства S&P Global. Аналитики также рассказали, в каких странах ожидается самое существенное проседание цен на жилье. О самом главном из прогнозов – дальше.

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Как изменятся цены на европейскую недвижимость в 2023 году

Согласно прогнозам S&P Global, большинство европейских стран сообщат о сокращениях с показателями от 0,5% во Франции до 4,4% в Португалии. Более того – в 2023 году цены на жилье в Германии упадут на 2%, а в Великобритании – на 3,5%.

Мы прогнозируем снижение цен на жилье в большинстве европейских стран в течение 2023 года и до 2024 для других, с незначительными перспективами сильного восстановления до 2025 года,

– заявил главный экономист S&P Global Ratings в регионе EMEA Сильвен Бройер.

Отмечается, что после повышения ставок центральных банков, борющихся с высокой инфляцией, ипотечные ставки выросли по всей Европе. Как следствие – пострадают цены на жилье и инвестиции.

Бройер добавил, что нужно время, чтобы рыночные цены и инвестиции приспособились к более высоким процентным ставкам, и в зависимости от структуры ипотечного кредитования некоторым странам может понадобиться больше времени, чем другим.

Такая корректировка может длиться до 10 кварталов и обычно вдвое более выражена, чем после режима низких ставок,

– сказал Бройер.

Ранее официальная статистика показала, что цены на жилье упали между вторым и третьим кварталами 2022 года во многих европейских странах, включая Германию, Данию и Швецию.