Как изменились цены на жилье в третьем квартале 2023 года

Среди государств-членов ЕС большинство продемонстрировало годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2022 года более чем на 10%. Самый высокий рост был зафиксирован в Эстонии (+24,2%), Венгрии (+21,0%) и Литве (+19,3%). В то же время удешевление наблюдалось только в Дании (-2,4%).

Читайте также На какие квартиры будет спрос в 2023 году: прогноз девелопера

По сравнению со вторым кварталом 2022 стоимость жилья увеличилась в 20 странах-членах ЕС. Самый значительный квартальный подъем зарегистрирован на Кипре (+5,8%), Болгарии (+4,1%) и Австрии (+4,0%), а снижение наблюдалось в Дании (-3,8%), Швеции (-3, 1%), Финляндии (-1,3%), Румынии (-1,2%), Италии (-1,0%) и Германии (-0,4%).

Как изменились цены с третьего квартала 2021 года по третий квартал 2022 года:

  • Эстония – рост на 24,2%;
  • Венгрия – рост на 21,0%;
  • Литва – рост на 19,3%;
  • Чехия – рост на 16,6%;
  • Болгария – рост на 15,6%;
  • Словения – рост на 15,4%;
  • Хорватия – рост на 14,8%;
  • Словакия – рост на 14,6%;
  • Латвия – рост на 13,7%;
  • Португалия – рост на 13,1%;
  • Австрия – рост на 12,8%;
  • Нидерланды – рост на 12,2%;
  • Польша – рост на 12,1%;
  • Ирландия – рост на 11,9%;
  • Люксембург – рост на 11,1%;
  • Испания – рост на 7,6%;
  • Румыния – рост на 7,0%;
  • Франция – рост на 6,5%;
  • Мальта – рост на 6,3%;
  • Бельгия – рост на 5,4%;
  • Кипр – рост на 5,3%;
  • Германия – рост на 4,9%;
  • Италия – рост на 3,0%;
  • Финляндия – рост на 1,3%;
  • Швеция – рост на 1,1%;
  • Дания – падение на 2,4%.

Как изменилась арендная плата

С 2010 по 2022 год арендная плата в ЕС выросла на 18,5%. Стоимость продолжала расти все 12 месяцев прошлого года, так в третьем квартале зафиксирован рост на 2,1% против второго квартала и на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольший рост продемонстрировали:

  • Эстония (+199%),
  • Венгрия (+174%),
  • Люксембург (+140%),
  • Литва (+137%),
  • Латвия (+134%),
  • Чехия (+133%),
  • Австрия (+133%).

Снижение наблюдалось:

  • в Греции (-22%),
  • в Италии (-9%),
  • на Кипре (-0,3%).