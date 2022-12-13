Новые требования украинцев: на какое жилье будет безумный спрос в 2023 году

До начала полномасштабной войны украинцы интересовались новостройками. Часто они вкладывали средства в нулевую стадию строительства, чтобы сэкономить деньги. Однако сейчас ситуация изменилась.

Сейчас все больше потенциальных покупателей жилья предпочитают готовые к заселению квартиры с завершенным ремонтом. Это продиктовано стремлением сразу заселиться в приобретенную недвижимость.

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На какое жилье будет спрос в 2023 году

По мнению президента ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, кроме вариантов с хорошим ремонтом, украинцы будут присматриваться к компактным квартирам. Причем не в новостройках.

Больше будут в тренде одно- или двухкомнатные квартиры. Это не будет новостройка, но более-менее новый жилищный фонд. Условно с 2000-х годов и по сей день,

– считает Пита.

Эксперт добавляет, что сегодня меньше украинцев обращают внимание на этаж, а также тип отопления в квартире. Покупатели понимают, что война и плановые отключения – временные, а все неудобства удастся устранить.

Все понимают, что через несколько месяцев или полгода это все наладится и будет работать. Также следует понимать, что большинство новостроек сейчас именно с электроотоплением, и газа там почти нет. Сейчас люди уже не учитывают и этаж, как это было в начале полномасштабного вторжения,

– делится наблюдениями Пита.

Однако в 2023 году может сократиться спрос на жилье с панорамными окнами. В то же время покупатели и дальше будут беспокоиться, есть ли рядом объекты критической инфраструктуры.