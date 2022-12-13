Зараз все більше потенційних покупців житла віддають перевагу готовим до заселення квартирам із завершеним ремонтом. Це продиктовано прагненням одразу заселитися у придбану нерухомість.

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На яке житло буде попит у 2023 році

На думку президента асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, окрім варіантів із хорошим ремонтом, українці приглядатимуться до компактних квартир. Причому не у новобудовах.

Більше будуть в тренді одно- чи двокімнатні квартири. Це не буде новобудова, але більш-менш новий житловий фонд. Умовно з 2000-них років і до сьогодні,

– вважає Піта.

Експерт додає, що сьогодні все менше українців звертають увагу на поверх, а також тип опалення у квартирі. Покупці розуміють, що війна та планові відключення – тимчасові й невдовзі усі незручності вдасться усунути.

Всі розуміють, що через кілька місяців чи пів року це все налагодиться і буде працювати. Також варто розуміти, що більшість новобудов зараз саме з електроопаленням, і газу там майже немає. Зараз люди вже не зважають й на поверх, як це було на початку повномасштабного вторгнення,

– ділиться спостереженнями Піта.

Однак у 2023 році може скоротитися попит на житло із панорамними вікнами. Водночас покупці й надалі перейматимуться, чи є поряд об'єкти критичної інфраструктури.