Какое жилье останется наиболее привлекательным для украинцев: прогноз эксперта

Согласно данным OLX Недвижимость, рынок недвижимости Украины восстанавливается после прошлогоднего упадка. Об этом свидетельствует как рост цен, так и стремительный интерес к новостройкам.

Стоимость объектов на этапе строительства выросла на 19%, дома, построенные после 2011 года выросли в цене на 16,7%, вторичный фонд – на 16,4%. Об этом в своем блоге рассказала Юлия Колбаса, лидер команды по качеству контента в OLX Недвижимость.

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Чем обусловлен оживленный интерес к недвижимости:

Как утверждает Юлия Колбаса на повышение интереса повлияло 2 фактора:

многообразия доступного к приобретению недвижимого имущества,

рост количества операций с недвижимостью.

На сколько увеличилось количество операций, связанных с недвижимостью

Интерес к новостройкам с начала 2021 вырос втрое / Фото unsplash

В первом и втором кварталах 2020 их количество было ровно 177 тысячам. В 2021 году количество операций за аналогичный период выросло до 225 тысяч – это 25% превышает прошлогодние показатели.

Интересно и то, что среди 157 тысяч объявлений о продаже недвижимости, размещенных на OLX Недвижимость, 21 тысяча – это новостройки.

Интерес к новостройкам вырос втрое

Как показывает аналитика рынка, интерес к новостройкам с начала 2021 вырос втрое. Поэтому, если говорить о трендах будущего, наиболее инвестиционно привлекательными будут квартиры в новостройках, в частности – однокомнатные.

Цена на такое жилье на этапе котлована и уже возведенного дома может варьироваться от + 15% до + 40%, а иногда и до 100%, если речь идет об сданном в эксплуатацию доме.