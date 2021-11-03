Какой цвет выбрать для оформления спальни: советы психолога

По словам экспертки Эми Вакс, специализирующейся на психологии цвета, каждый тон, использованный в спальне, влияет не только на восприятие комнаты, но и настроение жителей. Insider собрал 5 вариантов, которые оказывают положительное влияние на психику и самооценку.

Так какие цвета лучше использовать при оформлении спальни и какие положительные эффекты продемонстрирует правильный выбор? Рассказываем!

Читайте Что нужно знать о налоге на недвижимость в Украине: известный девелопер назвал главные нюансы

Оттенки розового для ощущения беззаботности

Спальня в розовых тонах помогает расслабиться / Фото 1stdibs

Коралловый, румяный и цвет розы дарят чувство покоя и безмятежности.

Психологи и психотерапевты, имеющие дело с очными сеансами, часто обращаются с запросом, чтобы клиенты расслаблялись в их офисах. Для этого я советую выбирать светло-розовый цвет, – рассказывает Вакс.

К тому же розовый успешно впишется в большую часть современных стилей интерьера.

Оттенки синего – первый шаг к отдыху

Спальня в голубом цвете способствует восстановлению / Фото hopscotchdetroit

Голубой, бирюзовый и сине-серый – лучший выбор для тех, кто страдает стрессом. Спальня в этих тонах настраивает на отдых, что важно для людей, страдающих бессонницей на фоне тревоги.

В психологии синий – это цвет, который ассоциируется с чувством доверия. Он автоматически ослабляет бдительность, – комментирует терапевт.

Вы можете выбрать как голубой, так и драматический синий, разбавив его кремовой мебелью и светлым текстилем.

Бежевый усилит чувство уюта

Бежевый сделает спальную более комфортной / Фото pixwox

Использование оттенков коричнево-серо-коричневой гаммы, сделает спальную более комфортной.

Это хороший базовый цвет, поскольку он не особо "бросается в глаза", когда вы заходите в комнату, – рассказывает Вакс.

Эти цвета являются хорошим фоном на котором вы можете разместить мебель из натуральных материалов, а также нежные аксессуары, например сухоцветы. Так вы создадите непринужденное пространство, в которое приятно возвращаться.

Зеленый в интерьере ассоциируется с безопасностью

Зеленый успокаивает нервную систему / Фото Pinterest

Хотя это не самый популярный оттенок для спальни, зеленый (особенно с добавлением серого) может успокаивать нервную систему. Это одна из причин, почему актеры и гости телевизионных студий отдыхают в зеленых комнатах, прежде чем появиться в эфире.

Пурпурная спальня повысит самооценку

Фиолетовая спальня – это изысканно / Фото idntimes

По словам Вакс, фиолетовый цвет – это не то, что вы ожидаете увидеть, войдя в спальню. Однако именно нестандартность делает этот выбор столь привлекательным.

Оттенок сливы очень элегантен, – добавляет эксперт, – он обладает богатством драгоценных камней, которое вдобавок обладает универсальностью.

Отдыхая в такой комнате, вы не только восстанавливаетесь, но и поглощаете элегантность и утонченность помещения, что оказывает положительное влияние на репрезентацию.