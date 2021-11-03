Тож які кольори найкраще використовувати при оформленні спальні та які позитивні ефекти продемонструє правильний вибір? Розповідаємо!

Читайте Що потрібно знати про податок на нерухомість в Україні: відомий девелопер назвав головні нюанси

Відтінки рожевого для відчуття безтурботності

Спальня в рожевих тонах допомагає розслабитися / Фото 1stdibs

Кораловий, рум'яний та колір рожевої троянди дарують відчуття спокою та безтурботності.

Психологи та психотерапевти, які мають справу з очними сеансами, часто звертаються з запитом, щоб клієнти розслаблялися в їхніх офісах. Для цього я раджу обирати світло-рожеві кольори, – розповідає Вакс.

До того ж рожевий вдало впишеться у більшість сучасних стилів інтер'єру.

Відтінки синього – перший крок до відпочинку

Спальня у блакитному кольорі сприяє відновленню / Фото hopscotchdetroit

Блакитний, бірюзовий та синьо-сірий – найкращий вибір для тих, хто страждає від стресу. Спальня в цих тонах налаштовує на відпочинок, що важливо для людей, які страждають від безсоння на тлі тривоги.

У психології, синій – це колір, який асоціюється з почуттям довіри. Він автоматично послаблює пильність, – коментує терапевтка.

Ви можете обрати як і блакитний, так і драматичний синій, розбавивши його кремовими меблями та світлим текстилем.

Бежевий підсилить відчуття затишку

Бежевий зробить спальну комфортною / Фото pixwox

Використання відтінків коричнево та сіро-коричневої гами, зробить спальну комфортнішою.

Це хороший базовий колір, оскільки він не особливо "впадає в очі", коли ви заходите в кімнату, – розповідає Вакс.

Ці кольори є гарним тлом на якому ви можете розмістити меблі з натуральних матеріалів, а також ніжні аксесуари, приміром сухоцвіти. Так ви створите невимушений простір, в який приємно повертатися.

Зелений в інтер'єрі асоціюється з безпекою

Зелений заспокоює нервову систему / Фото Pinterest

Хоча це не найпопулярніший відтінок для спальні, зелений (особливо з додаванням сірого), може заспокоювати нервову систему. Це одна із причин, чому актори та гості телевізійних студій відпочивають у зелених кімнатах перед тим, як вийти в ефір.

Пурпу рна спальня підвищить самооцінку

Фіолетова спальня – це вишукано / Фото idntimes

За словами Вакс, фіолетовий колір – це не те, що ви очікуєте побачити, увійшовши у спальню. Проте саме нестандартність робить цей вибір настільки привабливим.

Відтінок сливи дуже елегантний, – додає експертка, – він володіє багатством дорогоцінних каменів, яке на додаток володіє універсальністю.

Відпочиваючи у такій кімнаті, ви не лише відновлюєтеся, але й переймаєте на себе елегантність та витонченість приміщення, що позитивно вплине на саморепрезентацію.