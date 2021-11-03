Тож які кольори найкраще використовувати при оформленні спальні та які позитивні ефекти продемонструє правильний вибір? Розповідаємо!
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Відтінки рожевого для відчуття безтурботності
Спальня в рожевих тонах допомагає розслабитися / Фото 1stdibs
Кораловий, рум'яний та колір рожевої троянди дарують відчуття спокою та безтурботності.
Психологи та психотерапевти, які мають справу з очними сеансами, часто звертаються з запитом, щоб клієнти розслаблялися в їхніх офісах. Для цього я раджу обирати світло-рожеві кольори, – розповідає Вакс.
До того ж рожевий вдало впишеться у більшість сучасних стилів інтер'єру.
Відтінки синього – перший крок до відпочинку
Спальня у блакитному кольорі сприяє відновленню / Фото hopscotchdetroit
Блакитний, бірюзовий та синьо-сірий – найкращий вибір для тих, хто страждає від стресу. Спальня в цих тонах налаштовує на відпочинок, що важливо для людей, які страждають від безсоння на тлі тривоги.
У психології, синій – це колір, який асоціюється з почуттям довіри. Він автоматично послаблює пильність, – коментує терапевтка.
Ви можете обрати як і блакитний, так і драматичний синій, розбавивши його кремовими меблями та світлим текстилем.
Бежевий підсилить відчуття затишку
Бежевий зробить спальну комфортною / Фото pixwox
Використання відтінків коричнево та сіро-коричневої гами, зробить спальну комфортнішою.
Це хороший базовий колір, оскільки він не особливо "впадає в очі", коли ви заходите в кімнату, – розповідає Вакс.
Ці кольори є гарним тлом на якому ви можете розмістити меблі з натуральних матеріалів, а також ніжні аксесуари, приміром сухоцвіти. Так ви створите невимушений простір, в який приємно повертатися.
Зелений в інтер'єрі асоціюється з безпекою
Зелений заспокоює нервову систему / Фото Pinterest
Хоча це не найпопулярніший відтінок для спальні, зелений (особливо з додаванням сірого), може заспокоювати нервову систему. Це одна із причин, чому актори та гості телевізійних студій відпочивають у зелених кімнатах перед тим, як вийти в ефір.
Пурпурна спальня підвищить самооцінку
Фіолетова спальня – це вишукано / Фото idntimes
За словами Вакс, фіолетовий колір – це не те, що ви очікуєте побачити, увійшовши у спальню. Проте саме нестандартність робить цей вибір настільки привабливим.
Відтінок сливи дуже елегантний, – додає експертка, – він володіє багатством дорогоцінних каменів, яке на додаток володіє універсальністю.
Відпочиваючи у такій кімнаті, ви не лише відновлюєтеся, але й переймаєте на себе елегантність та витонченість приміщення, що позитивно вплине на саморепрезентацію.