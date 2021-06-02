В каком районе Киева купить квартиру: где удобно и комфортно жить

При выборе квартиры один из основных вопросов, который возникает у потенциального владельца, – в каком районе лучше жить. В Киеве огромный ассортимент жилья во всех районах, однако нужно учесть множество моментов.

В частности, плюсы и минусы жизни в каждом районе. Подробнее рассказал в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Дарницкий район

Как и все остальные, этот район имеет свои преимущества и недостатки. К последним можно отнести удаленность от центра Киева и путь через мосты – Дарницкий или Южный. Однако в Дарницком районе можно выгодно приобрести квартиру в новостройке. Кроме того, район имеет все необходимое: торговые и развлекательные центры, спортивные залы и фитнес-клубы, рестораны, множество продуктовых магазинов, парков и озер. Также насчитывается 7 станций метрополитена, 3 автобусных и три трамвайных маршрута.

В Дарницком районе можно выгодно приобрести квартиру в современных жилых комплексах от Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

"Берег Днепра"

ЖК "Берег Днепра" расположен на первой береговой линии Днепра и имеет удивительные пейзажи и закрытую территорию.

ЖК возведен по монолитно-каркасной технологии с использованием керамоблока и газоблока, утепленного минеральной ватой. Внутри комплекса расположены 355 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир с широкими окнами и высокими потолками (2,7 метра). В доме есть автономное отопление, четыре лифта на каждый подъезд, собственная мойка для животных и двухколесного транспорта, а также зарядная станция для электромобилей,

– уточнили в РИЕЛ.

ЖК "Берег Днепра" / Фото riel

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GREAT

Это современный жилой комплекс комфорт-класса, который имеет 13 домов, объединенных парком с ландшафтным дизайном и зонами отдыха. Для строительства применялась монолитно-каркасная технология с использованием кирпича, утепленного минеральной ватой. Весомым преимуществом ЖК GREAT есть собственный детский сад и начальная школа. Это позволяет жить максимально комфортно.

ЖК GREAT / Фото riel

Печерский район

Является одним из самых престижных в Киеве. Рядом есть множество интересных мест, где можно гулять и наслаждаться красотой города. Это Киево-Печерская лавра, музеи, театры, парки, дворцы культуры. Кроме того, под рукой есть много ресторанов, торговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских центров и др. Также есть школы, детские сады и высшие учебные заведения.

Nordica Residence

Идеальным вариантом для жизни в Печерском районе есть ЖК бизнес-класса Nordica Residence, который выполнен в скандинавском стиле. Три дома позволяют выбрать наиболее удобную планировку квартиры для своей семьи. На территории продуманный подземный паркинг и детский сад, а также лаунж-зона на крыше и внутри дома на 15-м этаже с прекрасным видом.

ЖК Nordica Residence / Фото riel

Соломенский район

Это место с хорошо развитой инфраструктурой. Из района можно быстро добраться как в центр города, так и в область. Под боком – ведущие медицинские учреждения Украины: Институт фтизиатрии и пульмонологии им.Ф.Г.Яновского, Институт сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины, Центр микрохирургии глаза и другие, много детских садов, школ, гимназий, лицеев, спортивных залов и др. В районе есть 4 станции метро, семь станций скоростного трамвая, а также Международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Ok'Land

Выбирая квартиру в Соломенском районе, стоит обратить внимание на ЖК комфорт-класса Ok'Land, который расположен на Воздухофлотском проспекте. Это три дома, которые соединены общим внутренним пространством с детскими площадками, спортивной зоной и собственным парком.

Дома возводятся по монолитно-каркасной технологии из газоблока с утеплением стен минеральной ватой. Этажность домов – 12, 24, 26 этажей, на которых размещены 1703 квартиры различной планировки. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на 750 мест, благодаря которому придомовая территория свободна от машин,

– рассказали в РИЕЛ.

ЖК Ok'Land / Фото riel

Шевченковский район

Один из наиболее развитых районов Киева, который позволяет всегда быть в центре событий. Рядом – множество ресторанов, клубов, музеев, театров, торговых и развлекательных центров, зеленых зон и парков.

Forward

Жилой комплекс класса "комфорт" идеален для тех, кто ведет активный образ жизни и ценит удобство. Дом высотой 11 этажей вмещает 160 квартир различной планировки, а также подземный паркинг на 68 мест. Инфраструктура дома предполагает творческую мастерскую, бассейн, тренажерный зал, салон красоты, мини-маркет, кафе, а на придомовой территории – детская площадка, сервис аренды велосипедов и спортивного снаряжения,

– пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖК Forward / Фото riel

"Львовская Площадь"

Этот элитный жилой комплекс в центре Киева позволит круглосуточно наслаждаться удивительными видами из окон. Рядом – исторический Подол, множество памятников истории и культуры, рестораны, кафе, парки и разнообразные места для отдыха. Индивидуальное отопление, собственный подземный паркинг, видеонаблюдение и охрана – все это сделает жизнь максимально комфортной.

ЖК "Львовская Площадь" / Фото riel

"Львовский Квартал"

Этот комплекс называют центром Львова в сердце Киева. Он имеет уютный внутренний двор, изысканные балконы и большие окна. В комплексе – 7 домов по 10 – 22 этажей, построенных по монолитно-каркасной технологии из керамоблока и утепленных минеральной ватой. В каждой квартире есть индивидуальное отопление. Территория полностью оборудована для удобства и комфорта жителей.

ЖК "Львовский Квартал" / Фото riel

ELYSEUM

ЖК бизнес-класса, расположенный в деловом центре столицы. Рядом есть все необходимое – школы, детские сады, торговые и развлекательные центры, супермаркеты и магазины. В современном доме установлены 5 лифтов. На территории предусмотрен подземный паркинг.

ЖК Elyseum / Фото riel

Покупка квартиры в Шевченковском районе – это не только комфортная жизнь, но и выгодная инвестиция. Цена квадратных метров в столице растет с каждым годом и остается в топах всех рейтингов недвижимости, а в центре столицы она растет особенно быстро. Каждый район Киева – отдельный маленький город со своими особенностями, плюсами и минусами,

– резюмировали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.