Устойчивый спрос на жилье вблизи столицы начался с эпидемией коронавируса – люди хотят жить за городом. Что происходит с ценами на недвижимость в пригороде – читайте ниже.

Важно Проводка в новостройке: нужно ли ее менять и что следует знать

Как растут цены и сколько стоит квадратный метр

В середине мая средняя цена "квадрата" в пригороде составила 17,7 тысячи гривен, прибавив за месяц 1,7% (300 гривен), при этом рост в долларах составил 1,6% (10 долларов). С начала 2021 года стоимость квадратного метра жилья выросла на 4,7% в гривне (800 гривен) и на 6,7% в долларах (40 долларов).

Цена за квадратный метр в новостройках зависит от удаленности комплекса от Киева. В ЖК, которые находятся в пределах 5 километров от столицы, – 18,9 тысячи гривен, в радиусе 5 – 10 километров – 18,1 тысячи гривен. В объектах, которые расположены в 10 – 20 километрах от Киева – 16,7 тысячи гривен за квадратный метр.

В начале года "квадрат" в квартире под Киевом можно было купить за 17,9 тысячи гривен в радиусе до 5 километров; 17,8 тысячи гривен – на расстоянии от 5 до 10 километров; 15,6 тысячи гривен – в 10 – 20 километрах от столицы.

Жилье под Киевом дорожает / Фото 24 канал

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От чего зависят цены на квартиры под Киевом

Первым фактором, который влияет на цену квадратного метра в ЖК под Киевом, является подорожание себестоимости строительства. Так, с начала года выросла стоимость керамоблока, арматуры и утеплителя. В связи с этим, застройщики вынуждены поднимать цены. Квартиры в удачно расположенных ЖК обойдутся дороже.

Также имеют значение:

формат новостройки;

этап строительства;

готовность объекта;

отдаленность от города;

инфраструктура;

транспортная развязка.

Эксперты уверены, что летом 2021 года цены на квартиры в Киеве поднимутся еще на 3 – 5% от зависимости от объекта, его отдаленности от столицы и других факторов.

Цена за "квадрат" в новостройке под Киевом зависит от многих факторов / Фото Pixabay