Какую квартиру можно купить в Киеве за 20 – 50 тысяч долларов, – Минфин

Цены на недвижимость в Киеве остаются достаточно неоднородными. На однокомнатные квартиры примерно одинаковых параметров в объявлениях указывают разную стоимость.

Эксперты объясняют это субъективным подходом продавцов. Традиционными и объективными критериями его площадь, возраст, наличие ремонта, расположение и другое.

"На сегодняшний день рабочий диапазон стоимости квадратного метра социального жилья остался в среднем на уровне 1000 – 1100 долларов", – говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

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Какую квартиру можно купить за 20 тысяч долларов

Средняя заработная плата в Киеве – около 500 долларов по курсу НБУ. Поэтому даже 20 тысяч долларов для рядового украинца очень большая сумма.

На рынке недвижимости с таким бюджетом вариантов мало. Единственное, что можно приобрести, это малометражная однокомнатная квартира площадью 17 – 22,5 квадратных метров, без ремонта, в отдаленном районе. Также эту сумму можно использовать в качестве первого взноса для ипотеки.

За 30 тысяч долларов вариантов уже больше

За эти деньги можно смотреть только на однокомнатные квартиры, но выбор уже больше. Можно найти "студию" с нормальным ремонтом в хорошем районе или хрущевку до 30 квадратных метров.

Если вы хотите чего-то лучшего или нуждаетесь в двухкомнатной квартире, нужно будет немного увеличить бюджет. Цена на двухкомнатные квартиры стартует с 32 тысячи долларов.

50 тысяч долларов – много разного

Это идеальный бюджет для людей, желающих купить хорошую квартиру в Киеве. К примеру, приличную двухкомнатную. Однако в новостройках такое найти очень трудно, но на вторичном рынке – легко.

При покупке жилья в любом случае уместен торг. Спрос все еще низок, и покупатели могут договориться о хорошей скидке.