Чего здесь только не было: в Долине Гудзон продают обновленный каменный дом в 1876 году

Здание-хамелеон в Эсоупесе, штат Нью-Йорк, построили еще в 1876 году. С тех пор это была и церковь, и ратуша, а недавно – утиная ферма.

Сейчас здание отремонтировали и дополнили всем необходимым для комфортной жизни. Дом площадью 550 квадратных метров продается за 2 250 000 долларов.

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Над обновлением работал владелец-дизайнер

"Нынешний владелец – креативный, ранее работал дизайнером. Он проделал мастерскую работу, сохраняя и восстанавливая оригинальные детали дома", – говорит агент по листингу Анжелика Фергюсон.

Почти каждая деталь в доме демонстрирует черты модернизма Ваби-Саби, по которому он был спроектирован.

"Вау-фактор невозможно переоценить: от большой сводчатой комнаты до башни – это просто один сюрприз за другим", – говорит Фергюсон.

Спокойный и природный интерьер / Фото Realtor

В доме есть четыре спальни, гостиная, кухня и еще несколько жилых помещений. С балкона "большой комнаты" можно любоваться рекой Уолкилл.

К собственности принадлежит красивый и ухоженный двор и зона отдыха на улице.

Хороший двор позади дома / Фото Realtor