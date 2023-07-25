Чего здесь только не было: в Долине Гудзон продают обновленный каменный дом в 1876 году
Источник:Realtor
Здание-хамелеон в Эсоупесе, штат Нью-Йорк, построили еще в 1876 году. С тех пор это была и церковь, и ратуша, а недавно – утиная ферма.
Сейчас здание отремонтировали и дополнили всем необходимым для комфортной жизни. Дом площадью 550 квадратных метров продается за 2 250 000 долларов.
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Над обновлением работал владелец-дизайнер
"Нынешний владелец – креативный, ранее работал дизайнером. Он проделал мастерскую работу, сохраняя и восстанавливая оригинальные детали дома", – говорит агент по листингу Анжелика Фергюсон.
Почти каждая деталь в доме демонстрирует черты модернизма Ваби-Саби, по которому он был спроектирован.
"Вау-фактор невозможно переоценить: от большой сводчатой комнаты до башни – это просто один сюрприз за другим", – говорит Фергюсон.
Спокойный и природный интерьер / Фото Realtor
В доме есть четыре спальни, гостиная, кухня и еще несколько жилых помещений. С балкона "большой комнаты" можно любоваться рекой Уолкилл.
К собственности принадлежит красивый и ухоженный двор и зона отдыха на улице.