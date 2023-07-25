Зараз будівлю відремонтували й доповнили всім необхідним для комфортного життя. Будинок площею 550 квадратних метрів продають за 2 250 000 доларів.
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Над оновленням працював власник-дизайнер
"Нинішній власник – креативний, раніше працював дизайнером. Він виконав майстерну роботу, зберігаючи та відновлюючи оригінальні деталі будинку", – каже агентка з лістингу Анжеліка Фергюсон.в
Майже кожна деталь у домі демонструє риси модернізму вабі-сабі, за яким він був спроєктований.
"Вау-фактор неможливо переоцінити: від великої склепінчастої кімнати до вежі – це просто один сюрприз за іншим", – каже Фергюсон.
Спокійний та природний інтер'єр / Фото Realtor
У будинку є чотири спальні, вітальня, кухня і ще кілька житлових приміщень. З балкона "великої кімнати" можна милуватися річкою Воллкілл.
До власності належить гарне й доглянуте подвір'я та відпочинкова зона надворі.
Гарне подвір'я позаду будинку / Фото Realtor