Зараз будівлю відремонтували й доповнили всім необхідним для комфортного життя. Будинок площею 550 квадратних метрів продають за 2 250 000 доларів.

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Над оновленням працював власник-дизайнер

"Нинішній власник – креативний, раніше працював дизайнером. Він виконав майстерну роботу, зберігаючи та відновлюючи оригінальні деталі будинку", – каже агентка з лістингу Анжеліка Фергюсон.в

Майже кожна деталь у домі демонструє риси модернізму вабі-сабі, за яким він був спроєктований.

"Вау-фактор неможливо переоцінити: від великої склепінчастої кімнати до вежі – це просто один сюрприз за іншим", – каже Фергюсон.

Спокійний та природний інтер'єр / Фото Realtor

У будинку є чотири спальні, вітальня, кухня і ще кілька житлових приміщень. З балкона "великої кімнати" можна милуватися річкою Воллкілл.

До власності належить гарне й доглянуте подвір'я та відпочинкова зона надворі.

Гарне подвір'я позаду будинку / Фото Realtor