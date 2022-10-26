Канье Вест планирует создать систему эко-городов: детали

Американский исполнитель Канье Вест поделился идеей создания мини-городов под брендом Yecosystem. Первое сообщество может быть представлено публике уже в следующем месяце.

Что известно о проекте

Как сообщили инсайдеры, над строительством своего города Канье работает уже несколько лет. Предполагается, что рэпер создаст самодостаточные поселения с фирменными домами, поликлиниками, школами, магазинами, где будут продаваться брендированные продукты.

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При этом репер решил реализовать сеть продуктовых магазинов по всей Америке.

Команда Веста уже зарегистрировала доменное имя Yecosystem, а также товарные знаки Yzyverse, Yxyverse и

Yeezyverse.

Это далеко не первая архитектурная инициатива Канье Веста. Однако ни одна из его предыдущих идей не достигла реализации.

В 2019 году Канье создал прототип жилья для бездомных по концепции "Звездных войн". Однако ему отказали в выдаче разрешений на строительство.

В 2018 году он объявил о планах расширить бренд Yeezy, запустив архитектурное подразделение Yeezy Home.

Yecosystem пока последняя идея репера в сфере архитектуры и дизайна.

Напомним, что новость об эко-городе появилась после того, как Balenciaga прекратила сотрудничество с репером из-за серии антисемитских твитов и постов в инстаграме. А 25 октября о расторжении сотрудничества с исполнителем сообщил бренд Adidas.