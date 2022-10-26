Що відомо по проєкт

Як повідомили інсайдери, над розбудовою свого містечка Каньє працює вже кілька років. Передбачається, що репер створить самодостатні поселення з фірмовими будинками, поліклініками, школами, магазинами, де продаватимуться брендовані продукти.

Варто знати Як купити житло дистанційно: відомий український девелопер розповів про зручний спосіб

При цьому репер вирішив реалізувати мережу продуктових магазинів по усій Америці.

Команда Веста вже зареєструвала доменне ім'я Yecosystem, а також товарні знаки Yzyverse, Yxyverse та

Yeezyverse.

Це далеко не перша архітектурна ініціатива Каньє Веста. Однак жодна із його попередніх ідей не дійшла до реалізації.

У 2019 році Каньє створив прототип житла для безпритульних за концепцією "Зоряних воєн". Проте йому відмовили у видачі дозволів на будівництво.

У 2018 році він оголосив про плани розширити бренд Yeezy, запустивши архітектурний підрозділ Yeezy Home.

Yecosystem поки що остання ідея репера у сфері архітектури й дизайну.

Нагадаємо, що новина про екомісто з'явилася після того, як Balenciaga припинила співпрацю із репером через серію антисемітських твітів та постів в інстаграмі. А 25 жовтня про розірвання співпраці з виконавцем повідомив бренд Adidas.