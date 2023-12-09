Единственную в своем роде резиденцию построили в 1928 году. Недавно она появилась на рынке за 2,5 миллиона долларов. Это настоящее произведение искусства ведущих архитекторов, дизайнеров и художников того времени.

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Не просто дом, а "капсула времени"

Праздничная и изысканная фазенда площадью 375 квадратных метров. Она вмещает четыре спальни и четыре ванные комнаты.

Интерьер дома просто великолепен – яркие рисунки в мексиканской тематике украшают переднюю закрытую лоджию, потолки и стены. Среди оригинальных деталей есть осветительные приборы, стеклянные двери и окна, резные деревянные потолочные балки и камины.

Старинный интерьер 1920-х с минимальными изменениями / Фото San Diego MLS

В кухне производили ремонт, однако сохранили там почти все оригинальные детали, доставив яркую винтажную технику. Рядом есть солнечный уголок для завтрака. Спальни имеют несколько окон и стеклянную французскую дверь для выхода на балкон, через которую проникает много естественного света.

Озелененный участок, на котором расположен дом, имеет площадь 0,2 гектара. Вокруг растут зрелые пальмы, суккуленты и бугенвилии, создающие атмосферу уважаемого курорта. Уникальный дом в одном из самых популярных городов Калифорнии – для многих это поистине лучшая возможность.