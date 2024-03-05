Остался в 1970-х: загляните в ретро-дом, который не обновляли уже более 50 лет

Этот ретро-дом в английской деревне Парболд построили еще в 1968 году, но он так и остался нетронутым в 70-х. Интерьер с характерным оранжевым диваном действительно мысленно возвращает в те времена.

Уникальная недвижимость поразила потенциальных покупателей благодаря своему ностальгическому интерьеру. В прошлом году жилье продали за 475 тысяч фунтов, а это примерно на 26 тысяч меньше, чем средние цены в этом районе. Неудивительно, что предложений от покупателей было множество.

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Интерьер прекрасно сохранился

Дом расположен на вершине небольшого холма, к которому ведет каменная лестница. Рядом стоит большой гараж со стеклянным фасадом, расположенный над уровнем первого этажа.



Гостиная с оранжевым диваном в ретростиле / Фото Regan and Hallworth Estate Agents

Внутри есть три спальни и гостиная, которую украшает длинный оранжевый диван с двумя кожаными креслами у панорамного окна. Именно эта мебель, толстые мохнатые ковры, клетчатая скатерть на столе и круглый камин сразу напоминают о 70-х годах. Агенты по недвижимости, занимающиеся продажей этого жилья, говорят, что дом прекрасно сохранился.

Жилая зона имеет открытую планировку / Фото Regan and Hallworth Estate Agents

В объявлении отмечали: "Дом занимает тихое место на возвышении в популярном селе Парболд. Жилье площадью чуть более 1800 квадратов. Из окон видны верхушки деревьев. Дом появился на рынке впервые за несколько десятков лет".

Кухня со старомодными шкафами / Фото Regan and Hallworth Estate Agents

Белые шкафы и деревянные столешницы на кухне выглядят так, как будто сошли со страниц кулинарной книги 1970-х годов, а стеклянную стену украшают тарелки. В ванной комнате есть плитка с эффектом темного мрамора и позолоченная фурнитура.