Унікальна нерухомість вразила потенційних покупців завдяки своєму ностальгічному інтер’єру. Торік житло продали за 475 тисяч фунтів, а це приблизно на 26 тисяч менше, ніж середні ціни в цьому районі. Тож не дивно, що пропозицій від покупців було безліч.

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Інтер'єр чудово зберігся

Будинок розташований на вершині невеликого пагорба, до якого ведуть кам'яні сходи. Поруч стоїть великий гараж зі скляним фасадом, розташований над рівнем першого поверху.



Вітальня з помаранчевим диваном у ретростилі / Фото Regan and Hallworth Estate Agents

Всередині є три спальні та вітальня, яку прикрашає довгий помаранчевий диван з двома шкіряними кріслами біля панорамного вікна. Саме ці меблі, товсті волохаті килими, картата скатертина на столі та круглий камін одразу нагадують про 70-ті роки. Агенти з нерухомості, що займаються продажем цього житла, кажуть, що будинок чудово зберігся.

Житлова зона має відкрите планування / Фото Regan and Hallworth Estate Agents

В оголошенні зазначали: "Будинок займає тихе місце на підвищенні в популярному селі Парболд. Житло площею трохи понад 1800 квадратів. З вікон видно верхівки дерев. Будинок з'явився на ринку вперше за кілька десятків років".

Кухня зі старомодними шафами / Фото Regan and Hallworth Estate Agents

Білі шафи та дерев'яні стільниці на кухні виглядають так, наче зійшли зі сторінок кулінарної книги 1970-х років, а скляну стіну прикрашають тарілки. У ванній кімнаті є плитка з ефектом темного мармуру та позолочена фурнітура.