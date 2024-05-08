Это настоящая находка: на рынке появился не просто дом, а "капсула времени" 1960-х годов

Риэлторы говорят, что трудно найти нетронутый дом середины прошлого века на рынке США, особенно готовый под ключ. Вот что делает эту красавицу 1966 года в Аризоне, редкой находкой.

Это особенное жилье недавно отреставрировали, но стиль дизайна никак не пострадал. Дом с тремя спальнями и двумя ванными продают за 1,1 миллиона долларов.

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Не дом, а "капсула времени"

В доме площадью 210 квадратных метров также есть кухня в стиле ретро с обновленными столешницами и гостиная с кедровым потолком.

Гостиная просто невероятная. Я работал в сфере недвижимости 18 лет, и это одна из моих любимых комнат,

– поделился агент по продажам.



Роскошная гостиная 1960-х годов / Фото MLS SAZ

Жилье особенное также по другой причине – оно является примером пассивного солнечного дизайна, который использует энергию солнца для обогрева и охлаждения. В доме есть много панорамных окон и стеклянных дверей, что "приглашают" естественный свет.

Интерьер в стиле ретро / Фото MLS SAZ

Во дворе обустроен открытый бассейн с подогревом. Внутренние дворики и ухоженные сады придают этому дому "дополнительной дозы привлекательности". Известно, что нынешние владельцы купили дом в 2016 году за 500 тысяч долларов.