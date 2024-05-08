Це особливе житло нещодавно відреставрували, але стиль дизайну ніяк не постраждав. Будинок із трьома спальнями та двома ванними продають за 1,1 мільйона доларів.

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Не будинок, а "капсула часу"

У будинку площею 210 квадратних метрів також є кухня в стилі ретро з оновленими стільницями та вітальня з кедровою стелею.

Вітальня просто неймовірна. Я працював у сфері нерухомості 18 років, і це одна з моїх улюблених кімнат,

– поділився агент з продажу.



Розкішна вітальня 1960-х років / Фото MLS SAZ

Житло особливе також з іншої причини – воно є прикладом пасивного сонячного дизайну, який використовує енергію сонця для обігріву та охолодження. У будинку є багато панорамних вікон і скляних дверей, що "запрошують" природне світло.

Інтер'єр у стилі ретро / Фото MLS SAZ

Надворі облаштований відкритий басейн з підігрівом. Внутрішні дворики та доглянуті сади надають цьому будинку "додаткової дози привабливості". Відомо, що теперішні власники купили будинок у 2016 році за 500 тисяч доларів.