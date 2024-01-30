На каком месте Киев: назвали тройку городов с самыми дорогими ценами на аренду жилья

Многие украинцы назовут Киев, если спросить их мнение по городу с самыми дорогими ценами на аренду. Но на самом деле столица занимает третье место.

По данным официальной статистики самая дорогая аренда стоит в Ужгороде. За последний год цены там выросли на 462% до 12 731 гривна. На втором месте Львов, где стоимость повысилась на 74% до 11 789 гривен. Киев замыкает тройку: аренда однокомнатной квартиры в столице обойдется в 8 727 гривен или на 143% больше чем год назад.

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Киев потерял статус города с самой дорогой арендой

Хотя столица уже не первая в списке, постоянный наплыв переселенцев влияет на постепенный рост стоимости аренды.

По словам генерального директора Риелторского объединения "Простор" Сергея Курганова, на некоторые позиции арендные ставки выросли даже до 20%.

Стоимость аренды уже вышла на довоенный уровень, правда только в гривневом эквиваленте в долларовом еще не дотягивает.

отметил эксперт.

В последнее время заметнее всего изменились цены на двухкомнатные квартиры. Нанять их в среднем стоит 18 тысяч гривен в месяц или на 105% больше, чем в декабре. Квартиру с тремя комнатами владельцы оценивают в 30 тысяч гривен, а это на 45% больше, чем в прошлом месяце.

Меньше всего на 15% Однокомнатные квартиры подорожали несущественно на 15% до 13 тысяч гривен.

Сергей Курганов говорит, что владельцы квартир и арендаторы практически вернулись к стандартным условиям заключения договоров. Сроки стали длиннее – от 6 месяцев или 1 года.

Сколько стоит арендовать жилье в Ужгороде.

На вторичном рынке однокомнатную квартиру можно снять по цене от 8 тысяч гривенв месяц двухкомнатную от 10 до 12 тысяч гривен трехкомнатную от 13 до 15 тысяч.

Снимать новое современное жилье гораздо дороже. Однокомнатная квартира в новостройке стоит от 400 долларов двухкомнатная от 500 долларов, а трехкомнатная уже от 600 долларов.

Цены зависят от ремонта в квартире меблированности комплекса его расположения и инфраструктуры.