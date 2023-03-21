Стиль киндеркор: вот так выглядит "самый счастливый" дизайн интерьера

Эта детская эстетика дизайна не зря популярна. Для киндеркора характерны яркие основные цвета, которые улучшают настроение и делают людей более счастливыми.

Название "киндеркор" происходит от немецкого слова "дети" (kinder). Но действительно ли этот стиль используется только в интерьере детских комнат?

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Киндеркор: идеи для дома

Ключевой чертой киндеркора есть простота. Стиль появился совсем недавно и, по мнению экспертов, является "ответом на стрессы нашего времени". В мире, где нас "бомбардируют" плохими новостями, многие дизайнеры стремятся к счастливой эстетике, чтобы улучшить наше настроение.

Семейные комнаты и детские спальни – это те помещения, где следует использовать киндеркор. Низкие круглые пуфы, диваны с разворотными спинками и элементы в форме шаров являются главными признаками этого стиля.

Спальня в стиле киндеркор / Фото iStock

Атмосфера, которую вы создаете, должна быть веселой и бодрой. Однако это не значит, что вам нужно искать причудливые образы. Всё должно быть в меру.

Основными цветами киндеркора являются привычные синий, красный и желтый. Со временем тенденция немного изменилась – лучшими для этого стиля считают все весенние цвета Pantone 2020 года.

Киндеркор следует применять либо в одной комнате, либо сразу у всех. Его оценят креативные и энергичные люди, которые любят яркие оттенки.