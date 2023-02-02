Уже 580 миллионов фунтов стерлингов: зачем Китай скупает недвижимость в Великобритании

Китай начал вкладывать большие средства в недвижимость Великобритании. Сумма инвестиций уже перевалила за 500 миллионов фунтов.

Китайский суверенный фонд богатства владеет более 250 объектами недвижимости в Великобритании. В этот список входит самая разная недвижимость: центры распределения продовольствия и других товаров, склады и прочее. Эта недвижимость имеет решающее значение для цепей снабжения.

Интересно Удачный старт: какой была первая продажа жилья от КН РИЭЛ по программе "єОселя"

Китайская инвестиционная корпорация уже потратила не менее 580 миллионов фунтов стерлингов на недвижимость в Великобритании. Многие объекты расположены на юго-востоке и в центральной части Англии.

Возникает немало вопросов, для чего Китаю такое количество недвижимости в Великобритании / Фото unsplash

Если они могут покупать так много – и все это кажется важными частями цепочки поставок – тогда возникает вопрос, почему они это делают. Поэтому нам необходимо проверить общий объем китайского финансирования в ключевых областях Великобритании, включая университеты, технологический сектор и цепи поставок. Мы слишком открыты для интересов китайских компаний,

– заявляет депутат от Консервативной партии Иен Дункан Смит, ожесточенный критик пекинского правительства.

Китайская инвестиционная корпорация (CIC) имеет в управлении активы на 1,2 триллиона долларов, что делает ее третьим по величине суверенным фондом в мире.