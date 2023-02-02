Китайський суверенний фонд багатства володіє понад 250 об’єктами нерухомості у Великій Британії. До цього списку входить найрізноманітніша нерухомість: центри розподілу продовольства та інших товарів, склади тощо. Ця нерухомість має вирішальне значення для китайських ланцюгів постачання.

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Китайська інвестиційна корпорація вже витратила щонайменше 580 мільйонів фунтів стерлінгів на нерухомість у Великій Британії. Багато об’єктів розташовані на південному сході та в центральній частині Англії.

Виникає чимало запитань, для чого Китаю така кількість нерухомості у Великій Британії / Фото unsplash

Якщо вони можуть купувати так багато — і все це здається важливими частинами ланцюжка поставок — тоді виникає питання, чому вони це роблять. Тому нам необхідно перевірити загальний обсяг китайського фінансування в ключових сферах Великої Британії, включаючи університети, технологічний сектор і ланцюги поставок. Ми занадто відкриті для інтересів китайських компаній,

– заявляє депутат від Консервативної партії Ієн Дункан Сміт, запеклий критик пекінського уряду.

Китайська інвестиційна корпорація (CIC) має в управлінні активи на 1,2 трильйона доларів, що робить її третім за величиною суверенним фондом у світі.