Новый классический стиль: как сочетать изысканность с функциональностью в своем доме
Источник:Room to do
Классический стиль редко решаются сочетать с другими стилями, однако такие эксперименты получают одобрение ведущих дизайнеров. Такая "коллаборация" с классическим стилем даже имеет свое название.
Стиль, сочетающий элементы классического стиля с любым другим, называется неоклассическим. Например, предметы декора в стиле хай-тек, современном или скандинавском стиле выглядят очень гармонично в классическом дизайне.
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Неоклассический стиль – сочетание прошлого с современным
Неоклассика – это сочетание классической изысканности с современной функциональностью. Она не перегружает комнату громоздкими вещами и сложным декором. По сравнению со своим историческим предшественником, неоклассика менее придирчива к размерам помещения и использованным отделочным материалам. Вы можете совмещать, на первый взгляд, несовместимые вещи, например штукатурку на потолке с голыми кирпичными стенами (классическая с индустриальной).
Для интерьера в неоклассическом стиле характерна пастельная, чуть-чуть приглушенная палитра оттенков. Здесь нет острых контрастов: оттенки естественно переходят друг в друга, создавая спокойную атмосферу. Чтобы оживить пространство дизайнеры советуют использовать акцентный декор, но не слишком ярких цветов.
Сочетание классического и скандинавского стиля / Фото studiocuvier.se
Самые популярные цветовые комбинации:
- светло-серый и белый с нежным бирюзовым и приглушенным розовым;
- светлый бежевый и песочный с коричневыми и персиковыми акцентами;
- белый и бежевый с добавлением оливкового.
Иногда дизайнеры "ломают систему", используя темную палитру, насыщенную кофейно-коричневыми и темно-серыми оттенками.