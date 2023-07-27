Клубный дом в уютном районе: КН РИЕЛ о преимуществах нового проекта во Львове

Корпорация Недвижимости РИЕЛ получила сертификат о вводе в эксплуатацию ЖК "Ярославенка". Это почти 2 тысячи квадратных метров премиального жилья. Всего здесь предусмотрено 25 квартир с разной планировкой.

Пока команда девелопера начала необходимые процессы для дальнейшего оформления квартир. Вскоре менеджеры Корпорации Недвижимости РИЕЛ позвонят по телефону инвесторам, чтобы оформить основные договоры на право собственности.

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Расположение вблизи центра Львова

Одним из преимуществ премиального ЖК есть расположение в уютном зеленом микрорайоне вблизи центра Львова.

Комплекс построен между двумя парками – Стрыйским и Железной водой. Благодаря такому расположению рядом с домом всегда чистый и приятный воздух, а также множество мест для активного и семейного отдыха. До исторического центра всего 10 минут,

– отмечает менеджер Корпорации Недвижимости РИЕЛ Королина Кулиш.

Кроме того, наряду с новостройкой развита инфраструктура, которая особенно понравится молодым семьям и родителям с детьми.

В нескольких сотнях метров, два детских сада, частная гимназия, магазины разной направленности, детская библиотека, отделение почты. Недалеко также остановки общественного транспорта,

– добавляет Каролина Кулиш.

Дополнительные удобства для жителей

Дом построен по монолитно-каркасной технологии. Наружные стены выполнены из кирпича и утеплены пенополистиролом. Отопление в квартирах автономное, а для автомобилей обустроен подземный паркинг. Кроме этого девелопер позаботился об особых удобствах для тех, кто будет проживать в клубном доме.

Из особенностей комплекса можно выделить – это крыша, просторные комнаты с угловыми панорамными окнами, невысокая этажность и закрытая территория. В продаже у нас осталось еще несколько квартир. Еще есть возможность успеть приобрести жилье в этом премиальном ЖК,

– рассказывает менеджер Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Клубный дом "Ярославенка" введен в эксплуатацию: смотрите видео

У квартир здесь нет лишних стен и перегородок, чтобы каждый мог обустроить пространство в соответствии со своими потребностями. В квартирах уже установлены окна с энергосберегающими стеклопакетами, которые не пропускают внутрь холод, сквозняки и вредное излучение.

Как купить жилье от КН РИЕЛ

Застройщик предлагает адекватные цены и три разных способа оплаты:

в рассрочку,

в кредит,

заплатив сразу всю сумму.

Чтобы воспользоваться одним из них, достаточно выбрать квартиру на сайте Корпорации Недвижимости РИЕЛ, перейти на страницу контакт-центра и связаться с консультантом для уточнения подробностей. После этого девелопер предлагает осмотреть свое будущее жилье и заключить договор о покупке.