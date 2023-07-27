Наразі команда девелопера розпочала необхідні процеси для подальшого оформлення квартир. Невдовзі менеджери Корпорації Нерухомості РІЕЛ зателефонують інвесторам, щоб оформити основні договори на право власності.

До теми Мають врегулювати низку питань: забудовник про нововведення на ринку житла

Розташування поблизу центру Львова

Однією із переваг преміального ЖК є розташування у затишному зеленому мікрорайоні поблизу центру Львова.

Комплекс збудовано між двома парками – Стрийським та Залізна вода. Завдяки такому розташуванню поруч із будинком завжди чисте та приємне повітря, а також безліч місць для активного та сімейного відпочинку. До історичного центру всього 10 хвилин,

– зазначає менеджерка Корпорації Нерухомості РІЕЛ Кароліна Куліш.

Окрім цього, поряд із новобудовою розвинена інфраструктура, яка особливо сподобається молодим сім'ям та батькам із дітьми.

У декількох сотнях метрів, два дитячі садки, приватна гімназія, магазини різної спрямованості, дитяча бібліотека, відділення пошти. Неподалік також зупинки громадського транспорту,

– додає Кароліна Куліш.

Додаткові зручності для мешканців

Будинок зведений за монолітно-каркасною технологією. Зовнішні стіни виконані із цегли та утеплені пінополістиролом. Опалення у квартирах автономне, а для автомобілів облаштовано підземний паркінг. Окрім цього девелопер подбав про особливі зручності для тих, хто мешкатиме в клубному будинку.

З особливостей комплексу можна виокремити – це експлуатований дах, просторі кімнати з кутовими панорамними вікнами, невисока поверховість та закрита територія. У продажу в нас залишилося ще декілька квартир. Тож ще є можливість встигнути придбати помешкання у цьому преміальному ЖК,

– розповідає менеджерка Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Квартири тут не мають зайвих стін та перегородок, щоб кожен міг облаштувати простір відповідно до своїх потреб. Водночас у квартирах вже встановлені вікна з енергоощадними склопакетами, які не пропускають всередину холод, протяги та шкідливе випромінювання.

Як придбати житло від КН РІЕЛ

Забудовник пропонує адекватні ціни та три різні способи оплати:

на виплат,

в кредит,

заплативши одразу всю суму.

Щоб скористатися одним із них, достатньо вибрати квартиру на сайті Корпорації Нерухомості РІЕЛ, перейти на сторінку контакт-центру та зв’язатися з консультантом для з’ясування подробиць. Після цього девелопер пропонує оглянути своє майбутнє житло та укласти договір про купівлю.