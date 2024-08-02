В какой комнате больше всего скапливается пыль и 4 способа, как это исправить
Источник:Homes & Gardens
Эта комната, пожалуй, является самой важной в вашем доме. Это спокойное место для сна, отдыха и расслабления после рабочего дня. И одновременно комната, которая собирает больше всего пыли.
Поверхности в спальне быстро становятся пыльными. Казалось, всего два дня назад вы делали еженедельную уборку, а уже сегодня мебель снова покрыта пылью. Эксперты назвали 4 способа, как бороться с этой проблемой.
Интересно Вы будете удивлены: 5 дизайнерских решений, в которые лучше не инвестировать
Регулярно пылесосьте
Это надежный способ защитить комнату от пыли, особенно летом. Эксперты советуют выбирать пылесос, который можно превращать в ручной, то есть со сменными насадками. Его можно использовать для тумбы или дверцы шкафа.
Пылесосить надо по крайней мере каждую неделю – так уборка будет более действенной и легкой. Специалисты советуют устанавливать таймер на 30 минут для пола и плоских поверхностей.
Часто меняйте постельное белье
Все знают, что нет ничего лучше в спальне, чем чистое постельное белье. Знание о том, как часто его стирать, также поможет уменьшить количество пыли.
Часто меняйте постельное белье. Я лично меняю свои каждые две недели и стираю их в горячей воде, чтобы уничтожить пылевых клещей,
– говорит директор австралийской клининговой компании Роз Паскаль.
По словам эксперта, эти вредители живут в домашней пыли и способствуют распространенной бытовой аллергии. Поэтому регулярная уборка и смена постельного белья имеют решающее значение.
Организуйте спальню с минималистским подходом
Понятно, что меньше пыли там, где меньше поверхностей. Поэтому спальни с минималистским подходом к дизайну не такие грязные.
Избавьтесь от лишней мебели и предметов, а оставьте только самые необходимые. К тому же на уборку в доме вы будете тратить меньше времени, и места в вашей спальне станет больше.
Поставьте очиститель воздуха
Очиститель поглощает частицы пыли, которые летают в воздухе. Это отличный способ избавляться от грязи, которая еще даже не успела осесть на поверхности.
На рынке есть много очистителей на разный карман. Бюджетный вариант также справляется с работой, главное – поставить его в правильном месте.