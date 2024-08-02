Поверхні у спальні швидко стають запорошеними. Здавалося, лише два дні тому ви робили щотижневе прибирання, а вже сьогодні меблі знову вкриті пилом. Експерти назвали 4 способи, як боротися з цією проблемою.

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Регулярно пилососьте

Це надійний спосіб захистити кімнату від пилу, особливо влітку. Експерти радять обирати пилосос, який можна перетворювати на ручний, тобто зі змінними насадками. Його можна використовувати для тумби чи дверцят шафи.

Пилососити треба принаймні щотижня – так прибирання буде дієвішим і легшим. Фахівці радять встановлювати таймер на 30 хвилин для підлоги та плоских поверхонь.

Часто змінюйте постільну білизну



Сучасна спальня з нейтральною колірною гамою / Фото MK Workshop

Усі знають, що немає нічого кращого в спальні, ніж чиста постільна білизна. Знання про те, як часто її прати, також допоможе зменшити кількість пилу.

Часто міняйте постільну білизну. Я особисто міняю свої кожні два тижні і перу їх у гарячій воді, щоб знищити пилових кліщів,

– каже директорка австралійської клінінгової компанії Роз Паскаль.

За словами експертки, ці шкідники живуть у домашньому пилу та сприяють поширеній побутовій алергії. Тому регулярне прибирання та зміна постільної білизни мають вирішальне значення.

Організуйте спальню з мінімалістським підходом

Зрозуміло, що менше пилу там, де менше поверхонь. Тому спальні з мінімалістським підходом до дизайну не такі брудні.

Позбудьтеся зайвих меблів та предметів, а залиште лише найнеобхідніші. До того ж на прибирання в домі ви витрачатимете менше часу, і місця у вашій спальні стане більше.

Поставте очищувач повітря

Очищувач поглинає частинки пилу, які літають у повітрі. Це чудовий спосіб позбуватися бруду, який ще навіть не встиг осісти на поверхні.

На ринку є багато очищувачів на різну кишеню. Бюджетний варіант також справляється з роботою, головне – поставити його в правильному місці.