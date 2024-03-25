Ветераны войны могут получить компенсацию на покупку жилья: что для этого нужно

В Украине выделят около 5,75 миллиарда гривен на обеспечение жильем ветеранов войны. Помощь также могут получить члены семей погибших защитников и защитниц.

Для выплаты компенсаций определили три категории граждан. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кто имеет право получить компенсацию

лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы (АТО, ООС, мероприятия по обороне, участие в боевых действиях на территории других государств);

ВПЛ, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы (АТО, ООС до 1 июня 2018 года). Год пребывания в базе данных ВПЛ – до 24 февраля 2022 года;

члены семьи лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате АТО, ООС, мероприятий по обороне, участия в боевых действиях на территории других государств.

Как получить компенсацию: пошаговая инструкция

Подать документы для получения компенсации на приобретение жилья можно в ЦНАП или орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете.

Что нужно для получения компенсации / Инфографика Министерства по делам ветеранов

Когда средства поступят, нужно будет выбрать жилье и оформить договор купли-продажи. Тогда предоставить копию договора в орган соцзащиты и другие необходимые документы – в Ощадбанк. Право собственности нужно будет оформить в течение 30 дней.