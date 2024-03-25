Для виплати компенсацій визначили три категорії громадян. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Хто має право отримати компенсацію

особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи (АТО, ООС, заходи з оборони, участь у бойових діях на території інших держав);

ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО, ООС до 1 червня 2018 року). Рік перебування в базі даних ВПО – до 24 лютого 2022 року;

члени сім'ї особи, яка загинула (зникла безвісти), померла внаслідок АТО, ООС, заходів з оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Як отримати компенсацію: покрокова інструкція

Подати документи для отримання компенсації на придбання житла можна в ЦНАП або орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

Що потрібно для отримання компенсації / Інфографіка Міністерства у справах ветеранів

Коли кошти надійдуть, потрібно буде обрати житло та оформити договір купівлі-продажу. Тоді надати копію договору до органу соцзахисту та інші потрібні документи – до Ощадбанку. Право власності потрібно буде оформити протягом 30 днів.