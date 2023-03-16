Какие сроки получения компенсации за разрушенное жилье: в Раде рассказали детали
Источник:"Слуга народа"
Все обращения украинцев о разрушенным или поврежденном жилье станут заявлениями, когда начнет действовать соответствующий закон. Их рассмотреть как можно быстрее.
Специальные комиссии при органах местного самоуправления будут проверять заявления в течение 30 дней с момента поступления. Детальнее об этом рассказала Елена Шуляк.
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Что известно о сроках получения компенсаций
"Комиссия должна принять документы от лица, проверить право собственности. Если документов нет, комиссия имеет право по закону обращаться в другие органы власти, чтобы получить документы", – рассказывает Шуляк.
Когда есть документы, определена компенсация, комиссия организует техническое обследование. Это нужно для того, чтобы подтвердить состояние дома.
На эти процедуры комиссия имеет определенное время: 30 дней с момента поступления заявления до момента, когда выписывают сертификат. В областях, где повреждений жилья больше всего, комиссия будет иметь большую нагрузку.Обратите внимание!