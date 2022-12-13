Zaha Hadid Architects создали концепцию павильонов для EXPO-2030, которая может пройти в Одессе
Источник:Zaha Hadid Architects
Потенциальным местом для возведения павильонов под международную выставку может стать Хаджибейский лиман. Проект застройки обнародовала британская компания Zaha Hadid Architects.
Как рассказал директор Департамента инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и туризма Роман Григоришин, на фото изображен проект застройки EXPO, который используют для участия в конкурсе. Территория рассчитана под павильоны, которые строит каждая страна для себя отдельно.
Читайте также Право собственности на квартиру в новостройке: 3 шага, которые должен осуществить девелопер
EXPO-2030: что известно о проведении выставки в Одессе
В сентябре Одесса подала заявку на проведение Всемирной выставки, которая пройдет с апреля по октябрь 2030 года. Темой события станет "Возрождение. Технологии. Будущее".
Zaha Hadid Architects создали концепцию павильонов для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects
Заявки также отправили южнокорейский Пусан, итальянский Рим и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Результаты будут известны в ноябре 2023 года. Пока Одесса является одним из фаворитов на отборе.
Одесса является одним из фаворитов / Фото Zaha Hadid Architects
Если выставку проведут в Украине, это поможет привлечь около 30 миллионов туристов и миллиардные инвестиции.
Как выглядит концепция выставочного павильона от Zaha Hadid Architects
Основное здание – центральный павильон. Рядом с ним будут размещаться здания для инфраструктуры обслуживания. Стоимость проекта составляет 1 миллион 300 тысяч евро. Планируемая территория составляет около 250 гектаров в пределах Одессы в полях орошения у Хаджибейского лимана.
При разработке проекта учитывались природные особенности и требования к выставочному центру, поэтому архитекторам было важно:
- Создать четкую организационную логику распределения основных составляющих выставки.
- Сохранить и улучшить природные аспекты участка.
- Разработать генеральный план, который будет работать как наследство в социально-экономическом плане.
В общем, концепция состоит в том, что будет основной павильон – общий и места для застройки павильонов других стран. Для бедных стран или тех, которые в стадии развития будут создавать групповые павильоны, в которых будет представлено несколько представителей одновременно,
– отметил Роман Григоришин.
Zaha Hadid Architects создали концепцию павильонов для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects создали концепцию павильонов для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects создали концепцию павильонов для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects создали концепцию павильонов для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects