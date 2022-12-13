Як розповів директор Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Роман Григоришин, на фото зображений проєкт забудови для EXPO, який використовують для участі в конкурсі. Територія розрахована під павільйони, які будує кожна країна окремо для себе.

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EXPO-2030: що відомо про проведення виставки в Одесі

У вересні Одеса подала заявку на проведення Всесвітньої виставки, що проходитиме з квітня по жовтень 2030 року. Темою події стане "Відродження. Технології. Майбутнє".



Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects

Заявки також відправили південнокорейський Пусан, італійський Рим і столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Результати будуть відомі у листопаді 2023 року. Поки місто Одеса є одним за фаворитів на відборі.



Одеса є одним із фаворитів / Фото Zaha Hadid Architects

Якщо виставку проведуть в Україні, це допоможе залучити до 30 мільйонів туристів та мільярдні інвестиції.

Який вигляд має концепція виставкового павільйону від Zaha Hadid Architects

Основна будівля – це центральний павільйон. Поряд із ним також будуть розміщуватись будівлі для інфраструктури обслуговування. Вартість проєкту складає 1 мільйон 300 тисяч євро. Запланована територія сягає близько 250 гектарів у межах Одеси у полях зрошення біля Хаджибейського лиману.

Забудова розтягнеться на 250 гектарів / Фото Zaha Hadid Architects

Під час розробки проєкту враховувались природні особливості та вимоги до виставкового центру, тому архітекторам було важливо:

Створити чітку організаційну логіку розподілу основних складових виставки.

Зберегти та покращити природні аспекти ділянки.

Розробити генплан, який буде працювати як спадок у соціально-економічному плані.

Загалом концепція полягає в тому, що буде основний павільйон – загальний та місця для забудови павільйонів інших країн. Для бідних країн або тих, які на стадії розвитку будуть створювати групові павільйони, в яких буде представлено декілька представників одночасно,

– зазначив Роман Григоришин.



Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects





Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects



Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects



Zaha Hadid Architects створили концепцію павільйонів для EXPO-2030 / Фото Zaha Hadid Architects

Нагадаємо. У жовтні відбулася найбільша європейська виставка інвестицій та нерухомості EXPO Real. Цьогоріч Україна вперше стала гостем щорічної події та відразу отримала власну панель, присвячену питанню післявоєнної відбудови.