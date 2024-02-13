"Самый гламурный домик": в сети появились фото коттеджа четырех поколений королевских детей

В сети опубликовали ретрофото коттеджа, который построили специально к шестому дню рождения британской принцессы Елизаветы. Так, говорится именно о будущей королеве Великобритании.

Коттедж построили более 90 лет назад. Со временем он стал одним из любимых мест для проведения досуга четырех поколений королевских детей. Принцесса Беатрис назвала его "самым гламурным домом Венди".

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Домик детства Елизаветы II

Этот маленький домик был подарком народа Уэльса будущей Елизавете II. Он расположен на южной стороне дома принца Эндрю, Королевского домика, в Виндзорском парке. На то время игрушечный коттедж демонстрировал настоящее мастерство валлийских ремесленников.



Строительство коттеджа для принцессы Елизаветы / Фото Mary Evans

Его спроектировали в две трети масштаба настоящего жилого дома. Построен коттедж из камня, оставшегося после строительства больницы Лландоу в долине Гламорган, которое было завершено в 1933 году. Он имел 7 метров в длину и 2,4 метра в глубину. Коттедж вмещал четыре комнаты высотой 1,5 метра, кухню и еще одну маленькую комнату внизу, а также спальню и ванную наверху.



Отрывок из газеты, где частично видно интерьер / Фото Mary Evans

Внутренние стены были кремового цвета, а занавески и ковер - голубого. В доме были горячая и холодная вода, сушилка для полотенец и электричество. Из бытовой техники была газовая плита, холодильник и стиральная машина с люлькой, а также рабочий телефон.

Изюминкой интерьера был дубовый шкаф – подарок принцессе Елизавете от бабушки Виктории Марии. Он содержал 172 предмета столовых приборов и столового серебра из Шеффилда. В доме также хранился комплект книг Беатрикс Поттер, кастрюли и сковородки, банки с едой, веники, пачка соли Эпсома и портрет матери принцессы Елизаветы.



Елизавета II в 1936 году на фоне своего домика / Фото Mary Evans

Территория возле дома была очень ухоженная – там обустроили палисадник с живыми изгородями и цветочными клумбами в уменьшенном масштабе. Рядом была еще буда для содержания щенка вельштерьера по кличке Ланто.