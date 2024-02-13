Котедж побудували понад 90 років тому. З часом він став одним з улюблених місць для проведення дозвілля чотирьох поколінь королівських дітей. Принцеса Беатріс назвала його "найгламурнішим будинком Венді".

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Будиночок дитинства Єлизавети II

Цей маленький будиночок був подарунком народу Вельсу майбутній Єлизаветі II. Він розташований на південній стороні будинку принца Ендрю, Королівського будиночка, у Віндзорському парку. На той час іграшковий котедж демонстрував справжню майстерність валлійських ремісників.



Будівництво котеджу для принцеси Єлизавети / Фото Mary Evans

Його спроєктували у дві третини масштабу справжнього житлового будинку. Побудований котедж з каменю, що залишився після будівництва лікарні Лландоу в долині Гламорган, яке було завершено в 1933 році. Він мав 7 метрів завдовжки та 2,4 метра завглибшки. Котедж вміщував чотири кімнати заввишки 1,5 метра, кухню та ще одну маленьку кімнату внизу, а також спальню та ванну нагорі.



Уривок з газети, де частково видно інтер'єр / Фото Mary Evans

Внутрішні стіни були кремового кольору, а фіранки та килим — блакитного. У будинку були гаряча і холодна вода, сушарка для рушників та електрика. З побутової техніки була газова плита, холодильник і пральна машина з люлькою, а також робочий телефон.

Родзинкою інтер'єру була дубова шафа – подарунок принцесі Єлизаветі від бабусі Вікторії Марії. Вона містила 172 предмети столового приладдя і столового срібла з Шеффілда. У будинку також зберігався комплект книг Беатрікс Поттер, каструлі й сковорідки, банки з їжею, віники, пачка солі Епсома і портрет матері принцеси Єлизавети.



Єлизавета II у 1936 році на тлі свого будиночка / Фото Mary Evans

Територія біля будинку була дуже доглянута – там облаштували палісадник із живоплотами та квітковими клумбами у зменшеному масштабі. Поруч була ще буда для утримання цуценяти вельштер'єра на прізвисько Ланто.