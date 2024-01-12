Коттедж с собственным озером: сколько стоит такая недвижимость в карпатском поселке Ворохта

В известном горном селении Ворохта продают коттедж с собственным озером. Он расположен среди волшебной природы, а видами нельзя и налюбоваться.

Двухэтажный деревянный коттедж в уникальном месте продается за 90 тысяч долларов, а это примерно 3,5 миллиона гривен. Приобрести также можно два других коттеджа, которые расположены сразу рядом, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные из объявления на платформе OLX.

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Очаровательный коттедж среди природы Карпат

Домик расположен на участке площадью 7 соток. Его построили совсем недавно – в период после 2015 года. Площадь коттеджа составляет 100 квадратных метров. Он вмещает четыре комнаты, кухню-столовую и два санузла.

Уютный интерьер деревянного коттеджа / Фото OLX

Внутри коттедж имеет довольно хороший интерьер, есть выход на крытую террасу. В комнатах в основном деревянная мебель, что еще больше усиливает чувство тепла и уюта. Отопление – индивидуальное электрическое.

Коттедж можно использовать в качестве домика на время отдыха или в качестве места основного проживания. Также отличная идея будет сдавать его в аренду отдыхающим и получать прибыль.

Модульный домик в Сколе

В туристическом городе Сколе предлагают приобрести модульные домики по цене 1,05 миллиона гривен. В стоимость входит само жилье, монтаж, внутренняя отделка, разведенное электричество и сантехника. Отдельно владельцы могут выбрать террасу крытого или открытого типа.

Жилая площадь дома составляет 54 квадрата. Планировка дома предполагает две раздельные спальные комнаты, большую кухню-гостиную, ванную комнату и коридор с местом для шкафа или амбара. Взгляните на пример готового модульного домика.