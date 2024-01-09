Модульный дом площадью 54 квадрата продают по 1,05 миллиона гривен. Квадратный метр стоит 19 500 гривен. Отдельно оценивают террасы: если крытая площадью 18 квадратов, то цена – 10 500 гривен за квадрат, если же закрыта площадью 14 квадратов, то стоимость составляет 5 500 гривен за квадрат. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений с платформы OLX.

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Модульный дом среди природы Карпат

Планировка дома предполагает две раздельные спальные комнаты, большую кухню-гостиную, ванную комнату и коридор с местом для шкафа или амбара. Интерьер дома – современный в минималистском стиле.

Накрытая терраса является продолжением дома в боковой передней части (совместная с жильем крыша). А открытую террасу устанавливают с длинной стороны дома, ведущей к главному входу.

Интерьер модульного домика / Фото OLX

В стоимость входит дом, монтаж, внутренняя отделка, разведенное электричество и сантехника.

Какая стоимость аренды современного дома в Тухле

В карпатской деревне Тухля сдают в долгосрочную аренду отдельный дом с современным ремонтом. В доме есть две спальни, кухня-студия, ванная и просторная терраса с обеденной зоной. Площадь жилья составляет 60 кв.

Дом сдают в аренду полностью меблированным с самой необходимой бытовой техникой. Отопление в доме – индивидуальное электрическое. Стоимость аренды такого дома составляет 20 тысяч гривен в месяц.