Конопляный дом: продают коттедж в сердце гор, который просто завораживает

В самом сердце гор Катскилл расположен волшебный коттедж, который любят называть Конопляный дом. Уютное жилье недавно появилось на рынке за 389 тысяч долларов.

Дом расположен в Миддлбурге, штат Нью-Йорк. Его название указывает на экологически чистое утепление из конопли, которое установили во время недавнего капитального ремонта. Само здание датируется аж 1932 годом.

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Коттедж в сердце гор

Домик расположен в просто невероятном месте на площади 1,9 акра. Его даже можно назвать безупречным. Он не только расположен в сердце гор, но и близко к реке.

Весь коттедж имеет площадь около 92 квадратных метров. Хотя он расположен в горном лесу, здесь есть все для жизни. Жилье вмещает две спальни и одну ванную комнату.

Такого уютного дома не искать / Фото Realtor

"Город Миддлбург, который очень мил и похож на съемочную площадку, расположен всего за 10 минут вниз по дороге. Также рядом есть несколько вкусных придорожных кафе", – говорит агент по листингу Арлена Армстронг-Петок.



Не река, а чудо природы рядом с коттеджем / Фото Realtor

А для тех, кто ищет приключения вне местности, есть многочисленные пешеходные тропы, водные объекты и пещеры в пяти государственных лесах этого района.

До Манхэттена от дома ехать 2,5 часа, то есть это отличное место для побега зимой. Недалеко от коттеджа расположен горнолыжный курорт Виндхем Маунтин.