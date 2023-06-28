Очевидно, что вы захотите выбрать тот цвет, который вам нравится больше всего. Но вы также можете рассмотреть декоративную силу популярного цвета кухонных шкафов.

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Какой самый популярный цвет для кухонных шкафов

Белые шкафы сейчас выбирают чаще всего. Если ваша цель – создать вау-кухню, но вместе с тем сохранить классический и вневременной стиль в своем доме, тогда белые кухонные шкафы – это лучший вариант.

Есть много оттенков белого: от ярких чистых до оттенков с тонкими теплыми или холодными вкраплениями. Кроме того, белый является идеальным партнером для других цветов, ведь он универсален и сочетается со всеми цветами.

Белый – универсальный цвет / Фото Pexels

Белые шкафы больше всего оценят поклонники современных кухонь. Но они одинаково уместны в традиционных, фермерских и скандинавских кухнях.

Белые шкафы – это идеальный вариант для маленьких кухонь, старинных или коттеджных с небольшими окнами. Ведь этот цвет зрительно увеличивает пространство и добавляет света.

"Схема белого цвета будет очень полезна для небольших кухонных помещений, особенно в сочетании со светлыми столешницами", – говорит специалист Том Хаули.

Белый цвет придает свет / Фото Pexels