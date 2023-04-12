Как часто нужно менять ковер: вот что говорят эксперты

Ничто не может сравниться с чувством комфорта от мягкого ковра под ногами. Но он, как и любые другие вещи дома, имеет свой срок использования.

Знаете ли вы, как часто нужно менять ковер? Конечно, нет точного ответа на этот вопрос. Все зависит от материала, уровня засорения, расположения и другого. Дизайнеры и эксперты по уборке рассказали, как часто нужно менять ковер в зависимости от конкретных факторов.

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Сколько времени можно использовать ковер

Ковер обычно служит от 5 до 15 лет, поэтому с таким большим диапазоном важно знать, когда пора его заменить,

– говорит специалист Крис Кель.

Дизайнер интерьеров Артем Кроповинский говорит, что ковер стоит менять каждые 10 лет. Однако, если вы хорошо ухаживали за ним и он все еще в отличном состоянии, потребности покупать новый нет.

Ковер, который лежит в коридоре или на лестнице, нужно менять быстрее, чем ковер в комнате, например спальне или кабинете.

Когда нужно точно заменить

Изменился цвет

Если светлый ковер стал коричневым или темно-синий ковер освещается голубым, это означает, что ковер нужно заменить.

"Некоторые ковры со временем теряют свой цвет из-за воздействия солнечного света. Если ваш ковер изменил цвет и вы не можете вывести пятна, пора его заменить", – говорит эксперт по чистке ковров Лили Камерон.

Появилась или усилилась аллергия

Еще один признак, на который вы могли раньше не обращать внимания. Если у вас появились симптомы аллергии, которых раньше не было или аллергия усилилась, взгляните на свой ковер. Он мог легко стать причиной плохого самочувствия.

Ковры задерживают пыль, грязь, шерсть домашних животных, слюну и другие частицы, усиливающие аллергию и астму. Если ваш ковер вызывает аллергические реакции или имеет неприятный запах, пора его заменить,

– добавляет Камерон.

Старые ковры могут вызвать аллергию / Фото Pexels